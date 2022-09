Liverpool, Klopp torna sul ko di Napoli: “Un horror show, peggior gara da quando sono qua” (Di lunedì 12 settembre 2022) “Ho avuto un sacco di pensieri e pure un meeting con i giocatori. Ho riguardato la partita parecchie volte, è stato un vero e proprio horror show ad essere sinceri ed i ragazzi ne sono consapevoli. È stata la peggior gara che abbiamo giocato da quando io sono qua”. Lo ha detto l’allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp, alla vigilia della sfida contro l’Ajax in Champions League, tornando sulla clamorosa sconfitta col Napoli: “Tutti ricordano la sconfitta con l’Aston Villa per 7 a 2 o altre brutte gare ma ci sono sempre stati degli scorci di vero Liverpool. Contro il Napoli non c’è stato niente. Serve capirne i motivi, ma almeno 8 degli undici titolari ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) “Ho avuto un sacco di pensieri e pure un meeting con i giocatori. Ho riguardato la partita parecchie volte, è stato un vero e proprioad essere sinceri ed i ragazzi neconsapevoli. È stata lache abbiamo giocato daioqua”. Lo ha detto l’allenatore del, Jurgen, alla vigilia della sfida contro l’Ajax in Champions League,ndo sulla clamorosa sconfitta col: “Tutti ricordano la sconfitta con l’Aston Villa per 7 a 2 o altre brutte gare ma cisempre stati degli scorci di vero. Contro ilnon c’è stato niente. Serve capirne i motivi, ma almeno 8 degli undici titolari ...

