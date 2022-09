sportli26181512 : Liverpool, insiste per un obiettivo di Milan e Roma: Seguito anche da Milan e Roma, Douglas Luiz resta nel mirino d… - GCRNPP1969 : Unica nota stonata della telecronaca Amazon è il commento tecnico di Ambrosini (che infatti lavora pure su Dazn) ch… - napolista : Anche il Telegraph insiste, #Salah è sotto i suo standard Da quando Mané se ne è andato al #Liverpool manca l’inte… -

Calciomercato.com

Chi ha visto la partita, ha verificato che non vi è stato un calo di tensione dalallo ... secondo il tecnico, sarebbe caduto anche De Laurentiis, che peraltro fin dai tempi di Sarri...Turnover in vista della Champions Le attenzioni sono tutte per portare a casa questa partita "Spalletti " Lo Spezia avrà un atteggiamento differente rispetto ale dovremo avere ... Liverpool, insiste per un obiettivo di Milan e Roma Lele Adani, ex calciatore, ora apprezzato opinionista, ha parlato anche del Napoli nel corso della sua intervista.Il Napoli bagna l’esordio in Champions League con una scintillante vittoria ai danni del Liverpool (4-1 il finale). In un Maradona caldissimo, la squadra di Spalletti disputa una ...