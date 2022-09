LIVE Italia-Turchia volley femminile 25-22 | amichevole in DIRETTA | primo set alle azzurre senza troppi problemi

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-22 ACE! Bosetti trova un servizio vincente grazie all’ausilio del nastro e concede ilset all’! 24-22 Bordata di Egonu da seconda linea, ci sono due set-point per le. Time-out chiamato da Guidetti per la. 23-22tempo stretto di Erdem. 23-21 Bosetti sfonda sulle mani del muro di Erdem. 22-21 Parla vincente di Baladin, è già la seconda. 22-20 Pallonetto spinto di Egonu, ottima giocata. 21-20 Mani-out di Karakurt da posto quattro. 21-19 Finalmente una bella diagonale stretta di Egonu. 20-19 Ace di Sahin, lasi rifà sotto. 20-18 Scappa la diagonale di Sylla, è il terzo contrattacco azzurro sciupato in poche azioni. 20-17 Ottimo mani-out di Sylla da ...