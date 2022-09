LIVE Italia-Turchia volley femminile 1-1 | amichevole in DIRETTA | rimonta finale delle azzurre | che però perdono il secondo set

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-1 Mani-out di Sahin da posto due. 3-0 Si insacca l’attacco di Sylla al termine di uno scambio interminabile, poco precisa questo pomeriggio Orro. 2-0 Muroneeeee di Danesi sulla pipe di Baladin! 1-0 Si riparte con un’ottima difesa di De Gennaro, poi ci pensa Bosetti in pipe. 18:10set in cui illlo tecnico mostrato è stato addirittura inferiore rispetto al primo, è palese il fatto che le squadre siano in una fase di carico e che il top della forma verrà ricercato tra qualche settimana. Il nostro principale problema è stato la ricezione, Orro si è di fatto sempre trovata a giocare con la palla staccata, di conseguenza aprire la rete e lasciare le proprie attaccanti senza muro diventa difficile. 23-25 NOOOOOOO! Sylla ha avuto la palla della parità ma ha attaccato a ...