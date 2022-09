Lina Cavalieri fu “la donna più bella del mondo” | ma non solo

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 12 settembre 2022) Non era, bellissima. Era di più: la piùdel, però, non eraquesto. La sua è una di quelle storie che potrebbero essere raccontate come una fiaba moderna, o come una delle opere di cui è stata protagonista. Nata forse in provincia di Viterbo o nel cuore di Roma, in via del Mattonato 17, il 24 dicembre 1875, Nataveniva da una famiglia modesta, costretta a trasferirsi per far fronte alle ristrettezze economiche. Fin da giovanissima, a causa del licenziamento del padre dovuto alle molestie al suo datore di lavoro,fu costretta a lavorare: fioraia, piegatrice del giornale «La Tribuna» presso una tipografia e infine apprendista sarta. La sua passione, però, è il ...