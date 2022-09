Ligue 1 | giornata 7 | Lione ancora ko | dilaga il Rennes

(Di lunedì 12 settembre 2022) PSG e Marsiglia sempre a braccetto in vetta alla classifica dopo la7 di1, successi anche die Monaco che guadagnano posizioni. Prima vittoria per l’Angers, Nantes sconfitto dal sorprendente Lorient piazzato a poca distanza dalle prime della classe.1,7: PSG-Brest 1-0, Marsiglia-Lille 2-1, Lens-Troyes 1-0, Ajaccio-Nizza 0-1, Monaco-2-1 Vittoria di misura per il Paris Saint-Germain che batte 1-0 il Brest, giunto alla terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Al 30’ rete decisiva di Neymar che stoppa col destro e incrocia di sinistro sul secondo palo. Nel secondo tempo Messi colpisce un palo, poi Donnarumma salva il risultato parando un calcio di rigore a Slimani. Il Marsiglia si riscatta dalla sconfitta in Champions League contro il ...

Nel pomeriggio di oggi si sono giocate alcune gare valide per la settimadella1, ovvero il massimo campionato francese. Andiamo a vedere i risultati, considerando che lanon è ancora completa, con altre due gare da giocare oggi. Il Tolosa riesce a ...Dopo un'ottima tre giorni europea che in terra transalpina porta la bellezza di 3 successi ed un pari, nel weekend non da meno è stata la Ligue 1 che al pari delle competizioni europee ha offerto non ...Va al Monaco il posticipo della settima giornata della Ligue 1. La squadra del Principato si impone 2-1 in casa contro il Lione, al secondo ko consecutivo, con reti di Badiashile e Maripan nella ripre ...