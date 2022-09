anteprima24.it

... DSA Paralimpiche: FISAPS (Federazione Italiana Sport Automobilismo); Licei sportivi: LS... Cipriano Amatrice;Spallanzani Tivoli; IIS Pascal Pomezia; IIS Pacinotti - Archimede Roma; IIS G. ...... seppure con un missile rudimentale, era come abbattere i confini di quei liceie plumbei in ... All'ultimo anno di, nel 1965, in classe eravamo due gli iscritti alla gioventù comunista. ... Liceo Severi, il vescovo Bellandi per il primo giorno di scuola Una costante che si verifica ogni anno e che, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, costituisce un grosso problema.In queste ore è in partenza dal Canada alla volta di New York. Destinazione Flushing Meadows, U.S. Open. Scusate se poco. Ne ha fatta di strada Alessandro D’Itri, 30 anni. Quando ...