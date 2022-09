Libero e la Juve: basta con l’alibi delle assenze. Nicola non ha Vavà e Pelè ma gioca come il Brasile del 1958 (Di lunedì 12 settembre 2022) Libero commenta il pareggio della Juventus con la Salernitana. Allegri è sempre stato tacciato di essere un catenacciaro, ma ora ha perso pure la difesa. “Mister Massimiliano Allegri da Livorno ha sempre puntato su un principio parecchio condivisibile: “Primo Comandamento, non prenderle”. Questa cosa lo ha marchiato a fuoco nell’opinione della gente, gli hanno dato del catenacciaro, del “distruttore di gioco”, del tecnico “antico”. Se n’è sempre allegramente fottuto. Ieri, contro la Salernitana, ha perso anche quella – la fase difensiva – mentre quell’altra – quella offensiva – ha balbettato non poco”. Il tecnico non ha più scusanti. Le assenze non possono essere più un alibi alle prestazioni della squadra. “Massimiliano Allegri non ha più scusanti e neppure le assenze possono essere un alibi perché, sì, Pogba, Di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022)commenta il pareggio dellantus con la Salernitana. Allegri è sempre stato tacciato di essere un catenacciaro, ma ora ha perso pure la difesa. “Mister Massimiliano Allegri da Livorno ha sempre puntato su un principio parecchio condivisibile: “Primo Comandamento, non prenderle”. Questa cosa lo ha marchiato a fuoco nell’opinione della gente, gli hanno dato del catenacciaro, del “distruttore di gioco”, del tecnico “antico”. Se n’è sempre allegramente fottuto. Ieri, contro la Salernitana, ha perso anche quella – la fase difensiva – mentre quell’altra – quella offensiva – ha balbettato non poco”. Il tecnico non ha più scusanti. Lenon possono essere più un alibi alle prestazioni della squadra. “Massimiliano Allegri non ha più scusanti e neppure lepossono essere un alibi perché, sì, Pogba, Di ...

