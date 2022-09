LG: ecco i nuovi servizi di cloud-gaming sui tv (Di lunedì 12 settembre 2022) LG amplia l’esperienza di gioco, con l’aggiunta di Blacknut, Utomik e del nuovo “gaming Shelf” mettendo al primo posto le esigenze dei videogiocatori LG Electronics, sta ampliando l’esperienza di gioco sui suoi TV più recenti, aggiungendo nuovi servizi di cloud-gaming per offrire agli utenti una maggiore scelta e un aggiornamento dell’interfaccia utente che rende più facile “entrare in gioco“. Questi ultimi aggiornamenti sono rappresentativi del continuo impegno di LG nel proporre sui suoi televisori contenuti e funzionalità dedicate ai videogiocatori. Installazione facile facile Senza bisogno di installare PC, console né tantomeno scaricare e aggiornare giochi, le piattaforme di cloud-gaming rendono i videogame più accessibili che mai. Blacknut e Utomik ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 12 settembre 2022) LG amplia l’esperienza di gioco, con l’aggiunta di Blacknut, Utomik e del nuovo “Shelf” mettendo al primo posto le esigenze dei videogiocatori LG Electronics, sta ampliando l’esperienza di gioco sui suoi TV più recenti, aggiungendodiper offrire agli utenti una maggiore scelta e un aggiornamento dell’interfaccia utente che rende più facile “entrare in gioco“. Questi ultimi aggiornamenti sono rappresentativi del continuo impegno di LG nel proporre sui suoi televisori contenuti e funzionalità dedicate ai videogiocatori. Installazione facile facile Senza bisogno di installare PC, console né tantomeno scaricare e aggiornare giochi, le piattaforme direndono i videogame più accessibili che mai. Blacknut e Utomik ...

puravidaita : RT @GiuseppeDiSilv6: L'#indennità #digitale #ID si avvicina!Ecco a cosa servivono questi nuovi contatori...per controllarci meglio,anzi,per… - tuttoteKit : LG: ecco i nuovi servizi di cloud-gaming sui tv #tuttotek - tuttoteKit : #Fujitsu: ecco i nuovi mini PC ESPRIMO #FujitsuMiniPcESPRIMO #tuttotek - davidebalzano : @Corriere aah ecco a cosa servivano i nuovi contatori, mica per fare le 'letture' in maniera più efficiente. - PugliaSlc : RT @SlcCgil: ?? Retribuzioni basse, richiesta di figure multitasking, mancanza di tutele in caso di malattia o genitorialità. Ecco gli scogl… -