Lezioni dall’attentato alle Torri Gemelle Scrive l’amb Castellaneta

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 settembre 2022) Penso che non sarà mai superfluo ricordare gli eventi dell’11 settembre 2001 scomparsi in questi giorni dalla attenzione dei media. Anche se sono passati ormai più di vent’anni da quella giornata che ancora oggi sembra incredibile, ripensare a quei terribili attentati è importante per comprendere come è cambiato il mondo durante questi primi decenni del XXI secolo. Sembra scontato dire che mi ricordavo perfettamente dove mi trovassi e cosa stessi facendo quel giorno, ma credo che sia una sensazione comune a tutti: chi non ricorda dove fosse intorno14 dell’11 settembre? A maggior ragione nel mio caso, dato che si trattava del mio compleanno (e da allora ho deciso di anticipare ogni festeggiamento al giorno prima). Stavo camminando nei pressi di Palazzo Chigi (ai tempi infatti ero il consigliere diplomatico del presidente del Consiglio dei ministri), quando ...