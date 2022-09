Letta ora ricorre al mental coach per motivare i suoi. E il Corriere la chiama “operazione rimonta” (Di lunedì 12 settembre 2022) Aiutino a Enrico Letta dal Corriere della sera. Si parla addirittura di “operazione rimonta“. Un modo come un altro per occultare il fallimento comunicativo della campagna del Pd. Che ha consentito al M5S moribondo di occupare uno spazio a sinistra che il Nazareno ha lasciato scoperto. Letta e un mental coach ogni mattina parleranno ai candidati Ecco cosa scrive Monica Guerzoni sul Corriere: “La rimonta impossibile può diventare possibile. Enrico Letta ci crede. E perché ci credano anche gli italiani, bisogna prima di tutto convincere i candidati del Pd. Oggi alle 9:30 si accenderanno le telecamere del Nazareno e il segretario apparirà in videoconferenza in tandem con Mauro Berruto, responsabile Sport della segreteria ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 settembre 2022) Aiutino a Enricodaldella sera. Si parla addirittura di ““. Un modo come un altro per occultare il fallimento comunicativo della campagna del Pd. Che ha consentito al M5S moribondo di occupare uno spazio a sinistra che il Nazareno ha lasciato scoperto.e unogni mattina parleranno ai candidati Ecco cosa scrive Monica Guerzoni sul: “Laimpossibile può diventare possibile. Enricoci crede. E perché ci credano anche gli italiani, bisogna prima di tutto convincere i candidati del Pd. Oggi alle 9:30 si accenderanno le telecamere del Nazareno e il segretario apparirà in videoconferenza in tandem con Mauro Berruto, responsabile Sport della segreteria ...

christianrocca : Segretario, quindi perché è andato ad Atreju, chez Meloni, a farsi applaudire dagli orbaniani mentre diceva che non… - CarloCalenda : I partiti filo Putin usano le bollette per portare l’opinione pubblica verso le posizioni russe. Mentre Letta e Mel… - Giorgiolaporta : Dopo una #campagna social su #Putin che ha fatto perdere un altro punto al #Pd, ora #Letta scongela #Prodi. E' ora… - toselluc : @FuoriRosaTV Non te la sei letta? Te la linko io. E tra un’ora esce un video di 20 minuti dove vado ancora più nel… - gabriellavallot : @EffeF61 @EnricoLetta Il compagno #letta ha dichiarato redditi per 621.818 euro pari a 51.000 euro al mese,1.703 eu… -