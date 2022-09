Letta: non demonizziamo Meloni, ma Italia è a bivio come Brexit (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Pd non sta demonizzando Giorgia Meloni, lo ha detto Enrico Letta durante il faccia a faccia con la leader di Fdi sul sito del Corriere della sera. "Stiamo creando un mostro? Noi stiamo facendo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Pd non sta demonizzando Giorgia, lo ha detto Enricodurante il faccia a faccia con la leader di Fdi sul sito del Corriere della sera. "Stiamo creando un mostro? Noi stiamo facendo la ...

