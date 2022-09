Letta: 'Il Sud ha compreso che sarà penalizzato dalla Destra, la partita è aperta' (Di lunedì 12 settembre 2022) "Il Sud ha capito che la proposta del centroDestra, con Salvini al centro, è una proposta fatta di nuovo per fregare il Mezzogiorno: l'idea di rinegoziare il Pnrr e togliere la soglia del 40% premiale ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 settembre 2022) "Il Sud ha capito che la proposta del centro, con Salvini al centro, è una proposta fatta di nuovo per fregare il Mezzogiorno: l'idea di rinegoziare il Pnrr e togliere la soglia del 40% premiale ...

AlexBazzaro : #Letta presenta il manifesto per il Sud e per le Isole: 'trecentomila assunzioni nelle pubbliche amministrazioni en… - repubblica : Il M5S è in ripresa al Sud. Letta ora spera nel pareggio [di Giuliano Foschini] - rtl1025 : ?? 'Al #Sud, dice #Letta, assumiamo 300mila impiegati pubblici entro 2024 e 900mila entro 29. Giusto per non asfissi… - zazoomblog : Meloni avverte lEuropa: Difenderemo gli interessi nazionali. Letta punta sul sud - #Meloni #avverte #lEuropa: - Rossana44792035 : RT @AMarco1987: Al Sud il Pd sta proponendo il Pnrr come un clamoroso gratta e vinci -