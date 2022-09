L' eterno anacronismo dello statuto penale dell' insolvenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 settembre 2022) (Adnkronos) - Ciclo di incontri “Azienda Italia” Mercoledì 12 ottobre, ore 14:30 – 16:30 - On-line su Piattaforma Certificata FAD Milano, 12 Settembre 2022 - Centro Studi Borgogna presenta la sesta tappa del ciclo “AziendaItalia”, organizzato dedicato alle aziende. Un percorso strutturato in dieci incontri, che insistono su 5 macro-temi, in cui verranno affrontati gli aspetti di maggiore rilevanza relativi al ciclo di vita di un'azienda, ai moi gestionali e alle strategie per competere sui mercati di riferimento. Il focus del sesto incontro -che si terrà da remoto mercoledì 12 ottobre, ore 14.30 – 16.30– sarà incentrato su “”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 il D.Lgs. n. 83/2022 con modifiche al Codicea crisi d'impresa e. Massima attenzione, quindi, al cosiddetto ...