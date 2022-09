Le truffe online si evolvono: attenzione ai finti articoli di giornale (Di lunedì 12 settembre 2022) False testate giornalistiche celebrano incredibili opportunità di investimento, con tanto di interviste a personaggi famosi e commenti degli utenti. Non cascateci, è una truffa che esiste da un po' ma che si sta facendo sempre più raffinata Leggi su wired (Di lunedì 12 settembre 2022) False testate giornalistiche celebrano incredibili opportunità di investimento, con tanto di interviste a personaggi famosi e commenti degli utenti. Non cascateci, è una truffa che esiste da un po' ma che si sta facendo sempre più raffinata

