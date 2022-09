Le partite di Chelsea e Man Utd sono state rinviate per il ritorno della Premier League questo fine settimana (Di lunedì 12 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Il calcio della Premier League tornerà questo fine settimana dopo la morte della regina, ma due partite di alto profilo sono state rinviate dopo la consultazione della polizia. Mentre altri sport sono continuati all’indomani della notizia di Buckingham Palace, il calcio si è fermato in segno di rispetto e, mentre tornerà in gran parte alla normalità nei prossimi giorni, Chelsea-Liverpool e Manchester United-Leeds sono stati annullati. Sette partite di massima serie si svolgeranno durante il fine settimana, con ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 12 settembre 2022) Abbiamo tradotto per voiarticolo: Il calciotorneràdopo la morteregina, ma duedi alto profilodopo la consultazionepolizia. Mentre altri sportcontinuati all’indomaninotizia di Buckingham Palace, il calcio si è fermato in segno di rispetto e, mentre tornerà in gran parte alla normalità nei prossimi giorni,-Liverpool e Manchester United-Leedsstati annullati. Settedi massima serie si svolgeranno durante il, con ...

