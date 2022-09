Le famiglie sono abbandonate, ma si parla di gender: la frustata di Formigoni (Di lunedì 12 settembre 2022) Mancano due settimane al voto e la novità è che da venerdì tacciono i sondaggi: non sarà più possibile pubblicare i pronostici sulle intenzioni di voto degli italiani. Certo, proseguirà il frastuono della campagna elettorale, i proclami, le polemiche, le promesse, e questo sarà il concerto che dovrebbe accompagnare il cittadino nella sua "riflessione" sul voto. Ma quanti rifletteranno seriamente, quanti saranno aiutati a farlo? C'è solo da sperare che i partiti abbassino i toni della propaganda e si dedichino di più a spiegare seriamente i loro programmi, la loro visione del futuro e dei problemi concretissimi degli italiani. Da questo un cittadino sarebbe aiutato a scegliere, finora non è stato così. Ed è per questo che secondo una recente ricerca solo due italiani su dieci sono oggi interessati alla politica e a chi votare. Del resto abbiamo una pessima legge ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Mancano due settimane al voto e la novità è che da venerdì tacciono i sondaggi: non sarà più possibile pubblicare i pronostici sulle intenzioni di voto degli italiani. Certo, proseguirà il frastuono della campagna elettorale, i proclami, le polemiche, le promesse, e questo sarà il concerto che dovrebbe accompagnare il cittadino nella sua "riflessione" sul voto. Ma quanti rifletteranno seriamente, quanti saranno aiutati a farlo? C'è solo da sperare che i partiti abbassino i toni della propaganda e si dedichino di più a spiegare seriamente i loro programmi, la loro visione del futuro e dei problemi concretissimi degli italiani. Da questo un cittadino sarebbe aiutato a scegliere, finora non è stato così. Ed è per questo che secondo una recente ricerca solo due italiani su diecioggi interessati alla politica e a chi votare. Del resto abbiamo una pessima legge ...

GiuseppeConteIT : Sta girando una pericolosa menzogna sul @Mov5Stelle. Partiti e giornali continuano a dire che stiamo 'bloccando gli… - GiuseppeConteIT : Direzione Livorno, in una pausa mi sono confrontato con i cittadini sulle priorità del Governo: l'aumento delle spe… - FratellidItalia : ?? Siamo pronti a dare un sostegno concreto alle famiglie. I bambini sono il futuro e la famiglia il nucleo essenzia… - 1950milu : RT @CarloCalenda: Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro energia @GiuseppeConteIT e i 5S stanno bloccando il DL aiut… - MagoRompi : RT @valy_s: Nessun aiuto dalla #UE Nessun aiuto dal gov. #Draghi-Il-Migliore, che non ha trovato che 4 spicci.. E mentre le aziende fallis… -