Le Comunità Montane per il Soccorso Alpino: consegnati due nuovi fuoristrada (Di lunedì 12 settembre 2022) Olmo al Brembo. Due nuovi mezzi fuoristrada per la VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino: domenica mattina a Olmo al Brembo le Comunità Montane della Val Brembana e della Val Seriana hanno consegnato questi due nuovi veicoli, acquistati con i contributi stanziati dai due enti, che rappresentano un supporto molto utile per le operazioni di Soccorso. La consegna è avvenuta in presenza del presidente della Comunità montana Val Brembana, Jonathan Lobati, del comandante dei Carabinieri di Piazza Brembana, dei sindaci dei paesi delle Valli e dei rappresentanti del Soccorso Alpino bergamasco, il delegato Marco Astori, con i capistazione di Oltre il Colle e Valle Brembana. Tutto è avvenuto durante ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 settembre 2022) Olmo al Brembo. Duemezziper la VI Delegazione Orobica del: domenica mattina a Olmo al Brembo ledella Val Brembana e della Val Seriana hanno consegnato questi dueveicoli, acquistati con i contributi stanziati dai due enti, che rappresentano un supporto molto utile per le operazioni di. La consegna è avvenuta in presenza del presidente dellamontana Val Brembana, Jonathan Lobati, del comandante dei Carabinieri di Piazza Brembana, dei sindaci dei paesi delle Valli e dei rappresentanti delbergamasco, il delegato Marco Astori, con i capistazione di Oltre il Colle e Valle Brembana. Tutto è avvenuto durante ...

mi8_paola : @mara_carfagna @Azione_it @rep_bari E le comunità montane? - elicorrado : RT @sosesocial: In #rassegnastampa #daleggere @sole24ore: il 16 settembre scadono i temini per la compilazione del questionario #fabbisogni… - lacittanews : Di redazione La legge di bilancio 2022 ha previsto per gli insegnanti la possibilità di trasferirsi… - gabrielecarones : RT @sosesocial: In #rassegnastampa #daleggere @sole24ore: il 16 settembre scadono i temini per la compilazione del questionario #fabbisogni… - sosesocial : In #rassegnastampa #daleggere @sole24ore: il 16 settembre scadono i temini per la compilazione del questionario… -