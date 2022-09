Le chiacchiere della politica e la via del Federalismo Demaniale Culturale (Di lunedì 12 settembre 2022) di Michelangelo Russo C’è stata polemica sull’iniziativa di Piero De Luca di indire un tavolo tecnico tra Comune, Provincia, Regione, Università e Ordine degli Avvocati, per realizzare all’interno dello storico Tribunale un polo multiCulturale. Si è parlato, da parte di candidati di partiti diversi, di una strumentalizzazione elettorale. Può essere, viste le coincidenze temporali. Ma va detto che nessun politico, all’infuori di De Luca già un anno fa, ha mai preso l’iniziativa di una riunione pubblica tra i possibili enti territoriali e non. Perché gli altri candidati non ci hanno pensato? Non è un rimprovero, ma una constatazione. Alla politica locale la cultura non interessa se non a chiacchiere “vacanti”. Un’iniziativa, un appello, una conferenza o un convegno, in tutto questo tempo passato dalla chiusura (e dall’abbandono) del ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 12 settembre 2022) di Michelangelo Russo C’è stata polemica sull’iniziativa di Piero De Luca di indire un tavolo tecnico tra Comune, Provincia, Regione, Università e Ordine degli Avvocati, per realizzare all’interno dello storico Tribunale un polo multi. Si è parlato, da parte di candidati di partiti diversi, di una strumentalizzazione elettorale. Può essere, viste le coincidenze temporali. Ma va detto che nessun politico, all’infuori di De Luca già un anno fa, ha mai preso l’iniziativa di una riunione pubblica tra i possibili enti territoriali e non. Perché gli altri candidati non ci hanno pensato? Non è un rimprovero, ma una constatazione. Allalocale la cultura non interessa se non a“vacanti”. Un’iniziativa, un appello, una conferenza o un convegno, in tutto questo tempo passato dalla chiusura (e dall’abbandono) del ...

