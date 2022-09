L'Austria corre ai ripari prima degli altri paesi Ue: coprifuoco energetico dalle 22 (Di lunedì 12 settembre 2022) Cosa significa coprifuoco energetico? Che gli edifici pubblici, tra essi anche la Hofburg (residenza presidenziale), e i cartelloni pubblicitari non dovranno più essere illuminati durante la notte. L'... Leggi su globalist (Di lunedì 12 settembre 2022) Cosa significa? Che gli edifici pubblici, tra essi anche la Hofburg (residenza presidenziale), e i cartelloni pubblicitari non dovranno più essere illuminati durante la notte. L'...

globalistIT : - m_dazzi : @il_farmacista @salpaladino Un mio amico ha parlato con Federico, con il quale sono amici da anni al Forte. Fede ha… - EItonMcCartney : @melvnisblueyes Se parte davanti può provare a scappare oppure metti che corre come in Austria non c'è Ducati che t… -