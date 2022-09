L’assistenza per tutti, per sostenere le donne. La promessa dell’Ue (Di lunedì 12 settembre 2022) Mancano pochi giorni al discorso della Presidente della Commissione sullo stato dell’Unione ed è bene ricordare un impegno importante menzionato in quello dell’anno scorso: una strategia europea per L’assistenza perché ciascun uomo e ciascuna donna possa beneficiare della migliore assistenza possibile e trovare il miglior equilibrio di vita. tutti un giorno o l’altro dovremo prestare o ricevere assistenza; secondo le stime un europeo su tre deve farsi carico di responsabilità di accudimento, e lavorano nel settore più di 9,1 milioni di persone, per lo più donne. L’Unione europea si adopera per creare una società in cui tutti, giovani e anziani, indipendentemente dalle capacità fisiche, abbiano pari opportunità di arrivare ai traguardi che si pongono. È quindi importante che L’assistenza, sia ... Leggi su formiche (Di lunedì 12 settembre 2022) Mancano pochi giorni al discorso della Presidente della Commissione sullo stato dell’Unione ed è bene ricordare un impegno importante menzionato in quello dell’anno scorso: una strategia europea perperché ciascun uomo e ciascuna donna possa beneficiare della migliore assistenza possibile e trovare il miglior equilibrio di vita.un giorno o l’altro dovremo prestare o ricevere assistenza; secondo le stime un europeo su tre deve farsi carico di responsabilità di accudimento, e lavorano nel settore più di 9,1 milioni di persone, per lo più. L’Unione europea si adopera per creare una società in cui, giovani e anziani, indipendentemente dalle capacità fisiche, abbiano pari opportunità di arrivare ai traguardi che si pongono. È quindi importante che, sia ...

