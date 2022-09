L'America d'oro degli anni '50 e '60 immortalata dall'obiettivo di Elliott Erwitt (Di lunedì 12 settembre 2022) Il fotografo nato a Parigi immortalò la ricca America del dopoguerra, tra boom economico, conformismo e l'ascesa di Kennedy. Oggi una mostra al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano permette di riscoprire i cento scatti più famosi dell'artista Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 settembre 2022) Il fotografo nato a Parigi immortalò la riccadel dopoguerra, tra boom economico, conformismo e l'ascesa di Kennedy. Oggi una mostra al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano permette di riscoprire i cento scatti più famosi dell'artista

