sportli26181512 : L'allegria di Onana e gli show tra Brozo e Barella: la rifinitura dell'Inter verso il Viktoria Plzen VIDEO: Giorno… - sportli26181512 : Inter: Brozovic e Barella show, l'allegria di Onana VIDEO: Allenamento Inter: l'allegria di Onana e gli show tra Br… -

Calciomercato.com

Giorno di rifinitura in casa Inter. I nerazzurri affronteranno domani il Viktoria Plzen nella seconda giornata della Champions ...Commenta per primo Allenamento Inter: l'die gli show tra Brozovic e Barella . L'allegria di Onana e gli show tra Brozo e Barella: la rifinitura dell'Inter verso il Viktoria Plzen VIDEO Giorno di rifinitura in casa Inter. I nerazzurri affronteranno domani il Viktoria Plzen nella seconda giornata della Champions League ...Dopo la vittoria contro il Torino, regna il buon umore durante la rifinitura in vista della partita di Champions League. I nerazzurri affronteranno domani il Viktoria Plzen ...