L’album delle figurine del Mondiale costa troppo? La trovata di un bambino brasiliano: se lo produce da solo, con tanto di lietofine (Di lunedì 12 settembre 2022) “Ce l’ho, ce l’ho, no questa manca”. Essere bambini e amare il calcio significa comprare figurine fino allo sfinimento, con l’obiettivo di completare un album illustrato avendo i propri idoli fra le mani. Ma se la propria famiglia non ha le disponibilità economiche sufficienti per dare una gioia al proprio figlio, allora bisogna reinventarsi. È ciò che ha fatto Joao Gabriel, otto anni, brasiliano: sognava di avere dai suoi L’album dei prossimi Mondiali in Qatar, ma al ‘no’ di papà e mamma non si è lasciato andare a un pianto sconsolato. Anzi, ha preso carta, penna e colori, disegnandosene uno tutto suo. Tra le figurine anche Pelé e alcuni arbitri – La storia, anticipata dalla testata locale G1, è talmente bella che in Brasile ha già suscitato svariate reazioni. In poco tempo, il bambino si è creato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) “Ce l’ho, ce l’ho, no questa manca”. Essere bambini e amare il calcio significa comprarefino allo sfinimento, con l’obiettivo di completare un album illustrato avendo i propri idoli fra le mani. Ma se la propria famiglia non ha le disponibilità economiche sufficienti per dare una gioia al proprio figlio, allora bisogna reinventarsi. È ciò che ha fatto Joao Gabriel, otto anni,: sognava di avere dai suoidei prossimi Mondiali in Qatar, ma al ‘no’ di papà e mamma non si è lasciato andare a un pianto sconsolato. Anzi, ha preso carta, penna e colori, disegnandosene uno tutto suo. Tra leanche Pelé e alcuni arbitri – La storia, anticipata dalla testata locale G1, è talmente bella che in Brasile ha già suscitato svariate reazioni. In poco tempo, ilsi è creato un ...

