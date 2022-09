L’Aia (arbitri) sembra Peppino De Filippo: “ho detto tutto” ma non ha detto niente (Di lunedì 12 settembre 2022) All’indomani delle polemiche per il gol annullato a Milik in Juventus-Salernitana, l’associazione italiana arbitri (Aia) dirama un comunicato che definire surreale è poco. “In merito all’episodio relativo a Juventus-Salernitana e a un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione” l’Associazione precisa che “l’organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del Var e dell’Avar per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione. L’organo tecnico della Can – prosegue L’Aia – ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita – è la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) All’indomani delle polemiche per il gol annullato a Milik in Juventus-Salernitana, l’associazione italiana(Aia) dirama un comunicato che definire surreale è poco. “In merito all’episodio relativo a Juventus-Salernitana e a un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione” l’Associazione precisa che “l’organo tecnico della Can ha visionato tutte le immagini messe a disposizione del Var e dell’Avar per la gara in oggetto, non riscontrando alcuna corrispondenza con il video in questione. L’organo tecnico della Can – prosegue– ha anche chiesto espressamente alla società che fornisce il servizio tecnologico per la Var se la camera in questione, definita tattica, fosse a disposizione degli addetti alla Var per la gara disputata allo Juventus Stadium. La risposta che veniva fornita – è la ...

