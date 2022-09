L’agenzia romana Maim accusa Meta di aver copiato il proprio logo | porteranno Meta in tribunale

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 12 settembre 2022) Fabio Perugia e Daniel Funaro, fondatori della società di consulenza esperta nel management della comunicazione e delle relazioni istituzionalihannoto, l’impresa statunitense fondandata da Mark Zuckerberg, diil. Entrambe le aziende hanno scelto di utilizzare delle “M” stilizzate in modo che ricordino il simbolo dell’infinito e sul caso si pronuncerà presto si pronuncerà ilcivile:plagia, via alla causa per contraffazione. LEGGI ANCHE > La gara per indovinare a cosa somiglia di più ildi(giudicato poco originale) Perugia ha dichiarato: «Siamo Davide contro ...