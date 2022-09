L’affluenza alle urne legata al reddito e al contratto | la manovra in cantiere e lo smart working da caro bollette

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 settembre 2022) SE NON LAVORO, NON VOTOA guardare i sondaggi elettorali circolati nelle ultime settimane, sembra che ancora più probabile della vittoria del centrodestra e di Giorgia Meloni ci sia la vittoria del non-voto, quello che in tanti chiamano il «partito degli astenuti». Non è una novità. La percentuale degli italiani che non vanno a votare è in crescita dal 1979, ma stavolta – dicono i sondaggisti –potrebbe essere la peggiore di sempre. Perché non voti? Tra gli aspetti che aiutano a spiegare l’astensionismo, oltredifficoltà logistiche di raggiungere il seggio per molti elettori, c’è la condizione di povertà. Il potenziale elettore in difficoltà economiche sarebbe guidato dalla forte disillusione che la politica possa effettivamente fornire una soluzione alla sua condizione. Se si guardano i dati, l’astensionismo cresce infatti laddove ...