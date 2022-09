“La verità su mia nonna”. Harry, il silenzio è rotto: ora che la regina Elisabetta è morta lui parla (Di lunedì 12 settembre 2022) Harry parla della regina Elisabetta. La scomparsa della sovrana del Regno Unito ha colpito il mondo intero, ma a soffrire della perdita è soprattutto la famiglia reale, che in Elisabetta ha sempre visto una madre, una zia, una nonna e una colonna portante per tutti. Nei giorni scorsi l’erede al trono William ha pubblicato una lettera in cui ha ricordato la figura della sovrana ma anche quella di semplice nonna. “Tanto sarà detto nei giorni a venire sul significato del suo storico regno. Io, invece, ho perso una nonna“, si legge nella dichiarazione rilasciata dal principe William a pochi giorni dalla morte della regina Elisabetta. Una leader storica, ma anche la sua “nonnina”, come la chiamava affettuosamente. Dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 settembre 2022)della. La scomparsa della sovrana del Regno Unito ha colpito il mondo intero, ma a soffrire della perdita è soprattutto la famiglia reale, che inha sempre visto una madre, una zia, unae una colonna portante per tutti. Nei giorni scorsi l’erede al trono William ha pubblicato una lettera in cui ha ricordato la figura della sovrana ma anche quella di semplice. “Tanto sarà detto nei giorni a venire sul significato del suo storico regno. Io, invece, ho perso una“, si legge nella dichiarazione rilasciata dal principe William a pochi giorni dalla morte della. Una leader storica, ma anche la sua “nonnina”, come la chiamava affettuosamente. Dopo ...

