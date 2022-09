La VA dell’istituto ‘Alberti’ si ritrova dopo 50 anni | una rimpatriata tra ricordi ed emozione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 12 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCorreva l’anno 1972, la classe VAtecnico commercialedi Benevento conseguiva il diploma di scuola superiore. Mezzo secolo, grazie all’organizzatore Vincenzo Salvatore con la collaborazione di Mariarosaria Feoli, la classe si èta per una: una complicata ricerca degli ex compagni durata tre mesi ma alla fine si sonoti in tanti per un pranzo in quel di Pietrelcina. Tutto organizzato nei minimi dettagli, dalla locandina/invito ad uno striscione affisso all’interno del ristorante. Tantae racconti della vita di ogni alunno. Cinquantada raccontare in una giornata, e tanti aneddoti per ricordare le avventure tra i banchi scolastici. L’elenco dei ...