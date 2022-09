La Torta pasticciotto | il dolce più goloso che ho mai mangiato!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 12 settembre 2022): lapiù golosa che tu abbia mai mangiato Se siete stati nella magica terra del Salento e volete ricreare nella cucina di casa i suoi gusti e sapori ho la ricetta giusta per riuscirci. La ricetta dellaè un grande classico che conquista chiunque l’assaggi. Come detto sopra, se vuoi riportare quella gustosa etradizione tra le mura di casa continua a leggere e non te ne pentirai.: lapiù golosa che tu abbia mai mangiato Pasta frolla Prima di tutto occupiamoci di realizzare la pasta frolla da dividere in 8 porzioni. Gli ingredienti che servono sono: 250 gr di burro 500 gr di farina 00 3 uova 250 gr di zucchero Ammoniaca per dolci 1 scorza grattugiata di ...