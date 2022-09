La storia della «campionessa di arti marziali» che si difende dall’aggressione di tre ragazzi è del 2017

Leggi su facta.news

(Di lunedì 12 settembre 2022) Il 12 settembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un post pubblicato su Facebook il 27 agosto 2022 in cui si legge: «16 ennedimassacra treMarocchini che volevano aggredirla a Bergamo!». Come già precisato in passato dai colleghi di Pagella Politica (qui e qui), si tratta di una notizia vecchia e che riporta informazioni imprecise. Vediamo perché. La notizia da cui viene ripreso il post oggettonostra analisi risale al 3 febbraio. In quell’occasione diverse testate locali avevano riportato il fatto (qui, qui, qui e qui) accaduto a Trescore Balneario, comune in provincia di Bergamo. Secondo quanto raccontato, tre cittadini marocchini di circa 20 anni hanno tentato di rubare il ...