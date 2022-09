La sfida, Salvini sull’Ucraina, Berlusconi contro Peppa Pig: il punto della giornata (Di lunedì 12 settembre 2022) È il giorno del confronto su CorriereTv. Il Pd contro FdI sull’Europa: «Finita la pacchia? Ci hanno dato 219 miliardi». Dopo il vertice ad Arcore con Salvini, il leader FI precisa: ci vogliamo bene tra alleati. Il punto, tratto dalla newsletter «Diario Politico» Leggi su corriere (Di lunedì 12 settembre 2022) È il giorno del confronto su CorriereTv. Il PdFdI sull’Europa: «Finita la pacchia? Ci hanno dato 219 miliardi». Dopo il vertice ad Arcore con, il leader FI precisa: ci vogliamo bene tra alleati. Il, tratto dalla newsletter «Diario Politico»

CarlaSeri : RT @francesco088661: #Tg2Post #Salvini, FINALMENTE INVITATO dalla Rai a Tg2Post, ha lanciato l'INVITO/SFIDA a tutti i partiti di sottoscriv… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Meloni vs Salvini, la sfida in piazza Duomo. Di Luca Perillo - La7tv : #tagada Meloni vs Salvini, la sfida in piazza Duomo. Di Luca Perillo - francesco088661 : RT @francesco088661: #Tg2Post #Salvini, FINALMENTE INVITATO dalla Rai a Tg2Post, ha lanciato l'INVITO/SFIDA a tutti i partiti di sottoscriv… - antondepierro : RT @antondepierro: La mia sfida ai #novax continua. La scienza trionferà contro guru e stregoni. #ObbligoVaccinale senza se e senza ma. #va… -