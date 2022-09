La scuola italiana è morta, ma non è colpa solo della politica: l’abbiamo uccisa tutti noi (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi non ci sarà alcun inizio delle lezioni, sarà la solita finzione, la consueta fiction. Perché dobbiamo avere l’onestà di dirlo, anzi di urlarlo: la scuola italiana è morta. Credevo che la pandemia potesse darci l’occasione per migliorare; per vedere mai più lezioni frontali; per far nascere ovunque esperienze di scuola diffusa come a Reggio Emilia; per fare finalmente anche nel mondo della scuola riunioni tra 200 docenti online o colloqui online senza far perdere ore di lavoro ai genitori. Credevo che finalmente, le lezioni diventassero 2.0; che i bambini e i ragazzi fossero davvero partecipi nella scuola (perché non possono far parte, già alle medie, di un consiglio d’istituto?). Credevo che nascessero come funghi esperienze di aule e scuole all’aperto; che ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi non ci sarà alcun inizio delle lezioni, sarà la solita finzione, la consueta fiction. Perché dobbiamo avere l’onestà di dirlo, anzi di urlarlo: la. Credevo che la pandemia potesse darci l’occasione per migliorare; per vedere mai più lezioni frontali; per far nascere ovunque esperienze didiffusa come a Reggio Emilia; per fare finalmente anche nel mondoriunioni tra 200 docenti online o colloqui online senza far perdere ore di lavoro ai genitori. Credevo che finalmente, le lezioni diventassero 2.0; che i bambini e i ragazzi fossero davvero partecipi nella(perché non possono far parte, già alle medie, di un consiglio d’istituto?). Credevo che nascessero come funghi esperienze di aule e scuole all’aperto; che ci ...

romaebraica : Crediamo che al giorno d'oggi chi accompagna i propri figli a scuola debba avere l'obbligo morale di raccontare del… - teatrolafenice : Nasceva oggi Giacomo Meyerbeer, compositore tedesco attivo soprattutto in Francia. È importante, nella storia dell… - Quirinale : Visita Ufficiale in #Albania ???? : Il Presidente #Mattarella ???? ha visitato la Scuola Italiana di #Tirana - p_a_trizia : RT @peppe844: #primogiornodiscuola come purtroppo vedo io ormai la scuola italiana (rara qualche eccezione) - vinnecenzo : RT @marioadinolfi: Buon anno ragazzi. Alternativa per l’Italia dedica un punto del programma a questo terreno decisivo per le sfide del Pae… -