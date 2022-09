La scuola e il sogno di un anno normale. Lettera ai ragazzi che tornano in classe (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi la prima campanella dopo due anni di lezioni a singhiozzo. Quattro insegnanti scrittori spiegano ai loro alunni come affrontare l'anno che verrà. Ma svelano anche cosa prova chi sale in cattedra Leggi su repubblica (Di lunedì 12 settembre 2022) Oggi la prima campanella dopo due anni di lezioni a singhiozzo. Quattro insegnanti scrittori spiegano ai loro alunni come affrontare l'che verrà. Ma svelano anche cosa prova chi sale in cattedra

repubblica : La scuola e il sogno di un anno normale. Lettera ai ragazzi che tornano in classe - daniele19921 : RT @matteop_670714: @piaiamarco Ci siamo Marco. Domani comincia la scuola. E c’è bisogno di pregare… per i ragazzi, perché non perdano la s… - MilenaLazzaroni : RT @repubblica: La scuola e il sogno di un anno normale. Lettera ai ragazzi che tornano in classe - Profilo3Marco : RT @repubblica: La scuola e il sogno di un anno normale. Lettera ai ragazzi che tornano in classe - spighettotwc : E dopo essere entrato a scuola posso dirlo: FORZA SOGNO -