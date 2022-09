La Russia minaccia Berlino | ' La Germania ha fornito l' Ucraina di armi letali | superata la linea rossa'

mara_carfagna : Le dichiarazioni che provengono dalla Russia assomigliano a una vera e propria minaccia. Vogliono spingere gli ital… - Tg3web : La Russia bloccherà tutte le forniture di gas, petrolio e carbone all'Europa se sarà fissato un tetto sul prezzo. È… - elio_vito : Oggi la Russia minaccia apertamente il nostro Paese, l'Europa e l'intero Occidente. Oggi la Russia di Putin ha comp… - globalistIT : - WrightFloren : @riotta @LucaFalugiani Quel folle , non è folle del tutto .. sa benissimo , che gli altri paesi non starebbero a gu… -

- La fornitura di armi letali della Germania all'Ucraina rappresenta una 'linea rossa' per Mosca, che Berlino non avrebbe dovuto oltrepassare. Lo ha sottolineato l'ambasciatore russo in Germania, ...Kirill Stremousov, uno dei leader delle autorità imposte dallanella zona occupata di Kherson, nell'Ucraina meridionale, ha inviato questa mattina a ...costruito linee di difesa e nulla...“La guerra durerà e il potere di Putin entrerà in crisi”. La storia di Kirill Martynov, direttore di Novaja Gazeta Europa, in esilio a Riga.Dall’Europa alla Cina, sette analisti spiegano come il conflitto in Ucraina cambierà la politica estera di Washington. Niente sarà più come prima ...