La Roma sbanca Empoli con super Dybala. Giallorossi a - 1 dal primo posto

L'errore dellain quel momento è non chiudere la partita e dare coraggio all'Empoli che gioca bene e ha in Pjaca il giocatore giusto per portare fantasia e imprevedibilità. Gli azzurri toscani ...L'Empoli sfiora il pareggio al minuto numero 23 : cross di Parisi, colpo di testa di Satriano ma è il palo a salvare Rui Patricio e la. I padroni di casa trovano l'1 - 1 al 43': cross dalla ... Dybala-Abraham: la Roma sbanca Empoli per 2-1 ed è a un punto dalla vetta Empoli 1 Roma 2 Marcatori: 17' pt Dybala, 43' pt Bandinelli; 26' st Abraham Empoli (4-3-1-2): Vicario 6.5; Stojanovic 6, Ismajli 6, Luperto 6, Parisi 6 (6' ...La Roma, dopo due sconfitte consecutive, torna al successo. La squadra di Mourinho aggancia l’Udinese ed è a -1 dalla vetta ...