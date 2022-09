La rivoluzione in volgare umbro di Chiara | santa di rottura ancora oggi

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 12 settembre 2022), diciottenne, di famiglia nobile, scappa di casa contro il volere del padre e si unisce a Francesco, allora trentenne, e ai suoi fratelli. Vuole vivere in povertà come loro e, più avanti, insieme al gruppo di donne che l’ha seguita, fondare un ordine simile a quello di Francesco e andare per il mondo insieme alle sorelle a predicare il Vangelo. Ma è una donna e il pontefice non le concede questo “privilegio”. La Chiesa prevede per le religiose soltanto la possibilità di vivere in clausura. Lontano dal mondo e separate dagli uomini, tanto più che sono considerate “pericolose”, creature del demonio e potenziali tentatrici. Al festival del cinema di Venezia – che si è concluso il 10 settembre con l’assegnazione del premio più importante, il Leone d’oro come miglior film, al documentario All the beauty and the bloodshed di Laura Poitras - la regista Susanna ...