La Regione Lazio rimborserà i libri scolastici agli studenti: tutti i dettagli (Di lunedì 12 settembre 2022) Aumenta il costo dei libri scolastici e la Regione Lazio decide di dare un rimborso agli studenti in difficoltà. A dare la notizia è stata la consigliera regionale del PD Lazio Michela Califano, che lo ha definito un “rimborso scontrino”. Leggi anche: Bonus 200 euro per il personale scolastico: come fare domanda Rimborso dei libri scolastici: ecco a quanto ammonterà “Abbiamo sempre sostenuto il diritto allo studio investendo ingenti risorse per favorire i nostri studenti” ha detto la consigliera. Nello specifico la Regione rimborserà 200 euro a studente delle superiori e 150 euro agli studenti delle scuole medie. “Oggi, come Regione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Aumenta il costo deie ladecide di dare un rimborsoin difficoltà. A dare la notizia è stata la consigliera regionale del PDMichela Califano, che lo ha definito un “rimborso scontrino”. Leggi anche: Bonus 200 euro per il personale scolastico: come fare domanda Rimborso dei: ecco a quanto ammonterà “Abbiamo sempre sostenuto il diritto allo studio investendo ingenti risorse per favorire i nostri” ha detto la consigliera. Nello specifico la200 euro a studente delle superiori e 150 eurodelle scuole medie. “Oggi, come...

Daniela66395875 : RT @Frances20665381: Bonaccini per la comunicazione della regione da lui amministrata non bada a spese! Spende 10 volte di più della giunta… - CorriereCitta : La Regione Lazio rimborserà i libri scolastici agli studenti: tutti i dettagli - AGR_web : Regione Lazio, dal 1 ottobre rimborsi agli studenti e famiglie in difficoltà per il caro-libri 'Abbiamo sempre sost… - Rob76282550 : RT @Frances20665381: Bonaccini per la comunicazione della regione da lui amministrata non bada a spese! Spende 10 volte di più della giunta… - rosydesimone1 : RT @Frances20665381: Bonaccini per la comunicazione della regione da lui amministrata non bada a spese! Spende 10 volte di più della giunta… -