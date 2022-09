La Regina ci ha lasciati, ma ha pensato a tutto: ecco cosa succederà ai suoi cani (Di lunedì 12 settembre 2022) La Regina Elisabetta è venuta a mancare pochi giorni fa e in molti già si chiedono cosa ne sarà dei suoi corgi: ecco le papabili ipotesi La Regina Elisabetta ci ha lasciati ormai da qualche giorno ma tutto il mondo ancora non si capacita: la sovrana, infatti, è un’istituzione amata e rispettata in tutto il L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 12 settembre 2022) LaElisabetta è venuta a mancare pochi giorni fa e in molti già si chiedonone sarà deicorgi:le papabili ipotesi LaElisabetta ci haormai da qualche giorno mail mondo ancora non si capacita: la sovrana, infatti, è un’istituzione amata e rispettata inil L'articolo NewNotizie.it.

StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Anna, Andrea ed Edoardo i figli della regina Elisabetta rimasti a Balmoral oggi sono usciti dal castello a ringraziare la… - QueVincenzo : Omaggio ai Reali d'Inghilterra, in particolar modo alla grande REGINA Elisabetta II che ci ha lasciati per sempre,… - ivorobertocarbo : 8 settembre 1943 armistizio tra Alleati ed Italia...8 settembre 2022 #Regina #Elisabetta ci ha lasciati. - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Ieri l'amatissima Regina Elisabetta ci ha lasciati ?? Tra pochissimo a #Pomeriggio5, tanti collegamenti da Londra a Balmor… - leggerezzamiski : Mi sarei aspettato un omaggio alla regina un po piu pensato e costruito di un semplice video. in fondo ci ha lascia… -