La Premier League riparte: la mossa per disputare il prossimo turno nonostante i funerali della Regina (Di lunedì 12 settembre 2022) Per i 10 giorni di lutto imposti dalla Gran Bretagna per la morte della Regina Elisabetta II, la Premier League ha deciso di rinviare tutte le partite per questo weekend, ma già dalla prossima giornata il campionato potrebbe ripartire. Viste le enormi difficoltà riscontrate per trovare nuove date alle partite già spostate, a maggior ragione con l’imminenza dei Mondiali in Qatar, la FA starebbe infatti studiando una particolare soluzione pur di disputare l’ottavo turno di campionato. Premier League ripartenza Per quanto riguarda i campionati minori, è già arrivato l’ok definitivo delle forze dell’ordine per riprendere regolarmente a giocare, mentre, quest’ultime s’incontreranno nella giornata di oggi con i club di prima ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 settembre 2022) Per i 10 giorni di lutto imposti dalla Gran Bretagna per la morteElisabetta II, laha deciso di rinviare tutte le partite per questo weekend, ma già dalla prossima giornata il campionato potrebbe ripartire. Viste le enormi difficoltà riscontrate per trovare nuove date alle partite già spostate, a maggior ragione con l’imminenza dei Mondiali in Qatar, la FA starebbe infatti studiando una particolare soluzione pur dil’ottavodi campionato.nza Per quanto riguarda i campionati minori, è già arrivato l’ok definitivo delle forze dell’ordine per riprendere regolarmente a giocare, mentre, quest’ultime s’incontreranno nella giornata di oggi con i club di prima ...

