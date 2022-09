La novità assoluta, nel centro commerciale arrivano le scale mobili: come hanno reagito i visitatori (Di lunedì 12 settembre 2022) Una folla simile neppure nei parchi a tema più famosi del mondo. Le immagini, presumibilmente girate in India, mostrano l'entusiasmo delle persone desiderose di provare la novità tecnologica. A ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Una folla simile neppure nei parchi a tema più famosi del mondo. Le immagini, presumibilmente girate in India, mostrano l'entusiasmo delle persone desiderose di provare latecnologica. A ...

La novità assoluta, nel centro commerciale arrivano le scale mobili: come hanno reagito i visitatori

Una folla simile neppure nei parchi a tema più famosi del mondo. Le immagini, presumibilmente girate in India, mostrano l'entusiasmo delle persone desiderose di provare la novità tecnologica. A vigilare sulla folla un vigilantes che, armato di frustino, consente l'accesso contingentato.