La mossa di Kadyrov, truppe speciali cecene attorno alla centrale nucleare: «Occupiamo punti strategici di Zaporizhzhia» (Di lunedì 12 settembre 2022) «Le forze speciali cecene del reggimento Akhmat stanno occupando tutte le postazioni strategiche nella regione di Zaporizhzhia». Sono le parole del leader Ramzan Kadyrv che è tornato a elogiare le abilità dei suoi soldati, ricordando la battaglia di Mariupol. Sembra quindi essere questa la «sorpresa» di cui aveva avvertito nelle ore precedenti, poco dopo aver annunciato il ritorno in campo del suo esercito. «In precedenza, vi ho sempre detto di aspettare buone notizie e dopo le mie parole le avete sempre avute. Quindi, ora, siate pazienti e aspettatevi grandi risultati dai nostri combattenti in prima linea», aveva detto il leader ceceno. E le notizie non hanno tardato ad arrivare. La minaccia di un'offensiva su larga scala Solo poche ore fa, però, sembrava che russi e ucraini stessero volgendo verso un accordo. O almeno ...

