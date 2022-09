La missione di difesa planetaria entra nel vivo con il distacco di LiciaCube

Leggi su formiche

(Di lunedì 12 settembre 2022) La primadi, che prevede di deviare la traiettoria di un asteroide,nella sua fase finale. A 14 milioni di chilometri dalla Terra è iniziato il viaggio in solitaria del fotoreporter spaziale, il nanosatellitedell’Agenzia spaziale italiana (Asi), costruito in Italia dall’azienda torinese Argotec. Oggi si è distaccato dalla sonda Dart della Nasa e ha spiccato il volo verso lo spazio profondo, in attesa di catturare le immagini dell’impatto tra la sonda statunitense e l’asteroide Dimorphos, previsto nella notte tra il 26 e il 27 settembre. Il nostro Paese ha così la sua prima sonda interrappresenta ad oggi l’oggetto italiano arrivato così lontano nello spazio. IlDopo quasi dieci ...