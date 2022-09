“La mente mediante” | a Roma la performance all’avanguardia che unisce arte | scienza e meditazione

(Di lunedì 12 settembre 2022) Un progetto di ricerca che diventa unaartistica. Un’iniziativa chetre linguaggi universali come, e getta un ponte tra antiche pratiche millenarie e le più avanzate scoperte delle neuroscienze. Si tratta del progetto LAMEDITANTE. Art, Science, and an Enlightened Mind, sperimentale e, al MAXXI adal 20 al 24 settembre 2022, che nasce dall’inedita cordata tra il Museo nazionale delle arti del XXI secolo guidato da Giovanna Melandri; Istituto di Neuroscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con il professor Giacomo Rizzolatti, scopritore dei neuroni specchio, e il suo team di ricercatori; Daniel Lumera, biologo naturalista, autore di best seller e riferimento ...

Un progetto di ricerca che diventa una performance artistica. Un'iniziativa che unisce tre linguaggi universali come arte, scienza e meditazione, e getta un ponte tra antiche pratiche millenarie e le p ...