La Maserati ha mai corso in F1? Nessuno sa la risposta

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 12 settembre 2022) Laè indubbiamente uno dei migliori marchi che siano mai esistiti in Italia, per questo motivo la corsa in F1 è stato un obbligo. Una delle automobili più importanti che siano mai state create in tutto il mondo sicuramente la, con la nota casa modenese che ha avuto la possibilità anche di mettersi in evidenza sempre di più nel mondo della Formula 1, con dei traguardi che però in pochi ricordano. AdobeSono davvero moltissime le automobili italiane che si sono perfezionate sempre di più neldegli anni, diventando dei veri e propri punti di riferimento in giro per il mondo. Non ci sono assolutamente problemi deve poter affermare che lasia una di quelle che ha saputo perfezionarsi dal punto tale da poter diventare sempre di più iconica, con il marchio del Tridente che è sempre più ...