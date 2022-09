La lite tra gli esperti della tv russa: «Ci hanno raccontato balle, l’Operazione Speciale sta fallendo e siamo nei guai» – Il video (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Russian Media Monitor della giornalista del Daily Beast Julia Davis pubblica uno spezzone di un dibattito andato in onda sulla tv russa Ntv dopo le vittorie sul campo dell’Ucraina. Boris Nadezhdin, ex deputato della Duma, esordisce dicendo che Putin aveva promesso che l’Operazione Speciale in Ucraina non avrebbe fatto vittime civili, sarebbe stata rapida e che la Guardia Nazionale avrebbe risolto tutto in poco tempo. E questo perché, secondo l’esperto, al presidente era stato detto che gli ucraini si sarebbero arresi e che volevano diventare russi. «È stato detto anche alla tv», aggiunge sarcastico. Poi spiega che è giusto dire che è impossibile vincere in Ucraina con metodi da guerra coloniale, usando i mercenari e senza mobilitazione. Perché dall’altra parte c’è un esercito ben equipaggiato e ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Russian Media Monitorgiornalista del Daily Beast Julia Davis pubblica uno spezzone di un dibattito andato in onda sulla tvNtv dopo le vittorie sul campo dell’Ucraina. Boris Nadezhdin, ex deputatoDuma, esordisce dicendo che Putin aveva promesso chein Ucraina non avrebbe fatto vittime civili, sarebbe stata rapida e che la Guardia Nazionale avrebbe risolto tutto in poco tempo. E questo perché, secondo l’esperto, al presidente era stato detto che gli ucraini si sarebbero arresi e che volevano diventare russi. «È stato detto anche alla tv», aggiunge sarcastico. Poi spiega che è giusto dire che è impossibile vincere in Ucraina con metodi da guerra coloniale, usando i mercenari e senza mobilitazione. Perché dall’altra parte c’è un esercito ben equipaggiato e ...

