fabmar78 : RT @Federica2649: @ZanAlessandro Questa è l'Italia: chiamano la Polizia per un semplice bacio ma davanti a una lite (finita in teagedia) no… - Federica2649 : @ZanAlessandro Questa è l'Italia: chiamano la Polizia per un semplice bacio ma davanti a una lite (finita in teaged… - KAPPEROPPI : ho appena assistito alla lite tra un tipo che si è mozzato un dito con una sega e il suo amico?? - SiciliaTV : Incontra il vicino di casa, con il quale da tempo avrebbe pessimi rapporti, e dopo uno scambio di... #dito #lite… -

ilGiornale.it

Al vaglio fra le altre ipotesi c' la presuntain macchina fra la conducente e il fidanzato. ... Non mi sento di puntare ilcontro nessuno - afferma Mirco Gallo, il padre del ragazzo - Non sono ...Forse unatra i due, l'ennesima, finita in tragedia . I soccorritori e gli agenti della ... Il coro di chi conosceva Seb è unanime: non era violento, non ha mai toccato una donna con unné l'... La lite, il dito medio, Sarri scatenato: cos'è successo in panchina Sarri al termine di Lazio-Verona: "Ho avuto l’impressione che mi avesse detto di mettermi seduto, allora ho risposto". Poi il chiarimento ...Una lite. Forse scoppiata improvvisamente o magari continuata quando tutti sono saliti in macchina per ritornare a casa. Potrebbe essere stata questa la causa dell’incidente in cui domenica notte ha p ...