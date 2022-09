La lezione di Giorgia Meloni che cancella la sinistra: cosa dice sugli immigrati (Di lunedì 12 settembre 2022) «La nostra visione è molto più umana della vostra». Giorgia Meloni, ieri a Trento in un appuntamento elettorale, ribalta il racconto sull'immigrazione propinato dai cantori del politicamente corretto. «Dicono che i migranti vogliono fare i lavori che gli italiani non vogliono fare: è falso», osserva. «La verità è che li fanno a condizioni che gli italiani non accettano. Per questo, cari compagni», prosegue riferendosi ancora al generone della sinistra «l'immigrazione illegale è uno strumento nelle mani del grande capitale. Ma così vi siete ridotti, che brutta fine avete fatto! Se vuoi entrare in Italia, lo fai legalmente, rispettando le regole dello Stato italiano». Questione economica: «Non siamo messi bene e non verrò qui a dirvi "facciamo miracoli"», chiarisce, «abbiamo una condizione economica molto complessa. Siamo in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) «La nostra visione è molto più umana della vostra»., ieri a Trento in un appuntamento elettorale, ribalta il racconto sull'immigrazione propinato dai cantori del politicamente corretto. «Dicono che i migranti vogliono fare i lavori che gli italiani non vogliono fare: è falso», osserva. «La verità è che li fanno a condizioni che gli italiani non accettano. Per questo, cari compagni», prosegue riferendosi ancora al generone della«l'immigrazione illegale è uno strumento nelle mani del grande capitale. Ma così vi siete ridotti, che brutta fine avete fatto! Se vuoi entrare in Italia, lo fai legalmente, rispettando le regole dello Stato italiano». Questione economica: «Non siamo messi bene e non verrò qui a dirvi "facciamo miracoli"», chiarisce, «abbiamo una condizione economica molto complessa. Siamo in ...

