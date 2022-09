(Di lunedì 12 settembre 2022) “Avanti insieme”. Come riporta Il Messaggero, la società biancoceleste cavalca l’onda di entusiasmo per un inizio di stagione più che positivo con una sola sconfitta nelle prime sei giornate di Serie A, in cui la squadra di Sarri ha battuto anche l’Inter, e la vittoria nella prima partita in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

La Lazio riapre la campagna abbonamenti "Avanti insieme" per la terza volta. C'è voglia di sfruttare l'entusiasmo di questo incoraggiante inizio di stagione positivo sotto il punto di vista dei risultati,...La Lazio riapre la campagna abbonamenti "Avanti insieme". Come riporta Il Messaggero, la società biancoceleste cavalca l'onda di entusiasmo per un inizio di stagione più che positivo con una sola scon ...LAZIO SOCIAL - Buona la prima da titolare per Marcos Antonio. Con Cataldi squalificato, Sari ha lanciato nella mischia il brasiliano affidandogli le chiavi della regia della sua Lazio.