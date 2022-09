algirone : RT @freeskipperIT: La Germania paga il gas russo molto meno dell'Italia! - monikindaaaa : RT @freeskipperIT: La Germania paga il gas russo molto meno dell'Italia! - freeskipperIT : La Germania paga il gas russo molto meno dell'Italia! - Alfonso39487669 : RT @CristinaMolendi: @Gianciarla Mi ha sbalordita anche Verderami. Racconta che la Germania paga il gas da Gazprom meno di noi e meno degli… - paoloferrarelli : RT @laltrodiego: #ControCorrente La Germania paga il gas russo 1/3 rispetto al resto dell’UE, Italia compresa. Nardella: 'ci vuole più eur… -

on line senza problemi di tessere o contanti Il servizio viene erogato con una potenza di ... Spagna e presto sarà presto disponibile anche in. E - GAP risponde alle esigenze di chi usa ......sostegno alla proposta della Commissione europea di mettere un tetto al prezzo che l'Europa... La proposta non è piaciuta a molti Stati membri,in primis, seguita da Austria, Belgio e ...Il confronto tra i dati Eurostat e quelli tedeschi mostra come la Germania goda di un prezzo quasi dimezzato: polemiche in Europa, quali sono le cause ...Oggi la borsa elettrica di Lipsia si trova in una situazione che ricorda il fallimento di Lehman Brothers nel 2008, secondo il "Corriere".